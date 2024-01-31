رئيس الوزراء الياباني يسعى للقاء كيم جونغ أون

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال جلسة استماع في برلمان بلاده اليوم الأربعاء، إنه يعتزم عقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف كيشيدا: "ما زلت أنقل إلى كيم جونغ أون عزمي على حل مشاكل العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية والدخول في حقبة جديدة بين البلدين، وفي الوقت نفسه أعتقد أنه من الضروري عقد اجتماع قمة في أقرب وقت ممكن والترويج لمفاوضات رفيعة المستوى. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تنفيذ أعمال مختلفة عبر قنوات مختلفة، لكن لا أستطيع التحدث عن محتواها، لأن ذلك قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية".

إقرأ المزيد

وفي بداية العام الحالي، أعرب كيم جونغ أون عن تعازيه للشعب الياباني على خلفية الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو في الأول من يناير. وشكرته الحكومة اليابانية على ذلك.

ويشار إلى أن آخر مرة تم فيها التعبير عن التعازي من كوريا الشمالية، كان في عام 1995 من قبل رئيس المجلس الإداري لكوريا الشمالية كانغ سونغ سانغ لرئيس الوزراء موراياما على خلفية زلزال هانشين أواجي الكبير.

ويلفت النظر أن بيونغ يانغ لم تعرب عن أية تعازي لليابان بعد وقوع زلزال كبير شرق اليابان في عام 2011.

وقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان في أول يوم من العام الجديد، وبلغت شدة أقواها 7.6 درجة. لقد أطلق عليهم اسم "زلزال شبه جزيرة نوتو".

كما شعر السكان بهذه الهزات في أوساكا وكيوتو وطوكيو. وكانت هذه الكارثة هي الأسوأ التي تضرب المنطقة منذ عام 1885، وفقا للوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية.

المصدر: نوفوستي