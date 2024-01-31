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الذكاء الاصطناعي تدخل في إكساء بايدن

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الذكاء الاصطناعي تدخل في إكساء بايدن
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انتشرت صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم استهدف قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 35.

والصورة التي تم تداولها على نطاق واسع هي في الحقيقة صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها بايدن وهو يرتدي زيا عسكريا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك إعلان الحرب.

وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أمريكا العديدين".

وعلق مستخدم آخر على الصورة قائلا: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا". 

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور.

وفي صورة أخرى كان سلك الهاتف يذوب في ساعد بايدن، بينما ظهر جسم مجهول على الطاولة.

الذكاء الاصطناعي تدخل في إكساء بايدن

أما في الصورة الثالثة كان النص الظاهر على زي بايدن غير مقروء.

الذكاء الاصطناعي تدخل في إكساء بايدن

أسفر هجوم بطائرة مسيرة الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أفاد بايدن الذي اتهم "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذه، متوعدا بالرد.

 ونفت إيران ضلوعها في الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".

المصدر: RT

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