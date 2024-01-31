كوريا الجنوبية ترسل خبراء إلى الإمارات لفحص براءات اختراع

قال المكتب الكوري للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال 5 خبراء لبراءات الاختراع إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية، لفحص طلبات براءات اختراع مقدمة.

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ووقع المكتب الكوري للملكة الفكرية مع الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية في عام 2010، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال فحص براءات الاختراع في عام 2014.

وتم إرسال 14 خبيرا إلى الإمارات حتى الآن، لإجراء أعمال فحص طلبات براءات الاختراع المقدمة في الإمارات.

وأكمل المكتب الكوري بنجاح المشروع التعاوني لإنشاء نظام معلومات براءات الاختراع في الإمارات في عام 2018.

ومن المقرر أن يتم تكليف المكتب الكوري بتنفيذ عمليات التعليم والتدريب للفاحصين الجدد الذين ستوظفهم وزارة الاقتصاد الإماراتية هذا العام، ومن المتوقع توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها خلال النصف الأول من هذا العام، والبدء في تنفيذها.

ويجري المكتب الكوري مشاورات مع قطر لتنفيذ مشروع تعاوني متعلق بوضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، ويخطط للسعي لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في فحص براءات الاختراع مع البحرين.

وقال المكتب إنه يسعى لنشر النظام المتقدم الكوري للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط من خلال توسيع التعاون مع الدول الأخرى في هذه المنطقة.

المصدر: يونهاب