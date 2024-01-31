سوليفان يؤكد "إنعاش" عمل عدد من آليات الاتصال العسكري بين واشنطن وبكين

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن وبكين تمكنتا خلال الأشهر الماضية من إعادة عمل عدد من آليات التفاعل المهمة بين وزارتي الدفاع على المستوى الميداني.

وأضاف سوليفان في كلمة ألقاها بمجلس الشؤون العالمية، تعليقا على نتائج الاتصالات بين البلدين خلال الأشهر الماضية: "أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية محادثات مع نظيره (الصيني)، وتمكنا من استعادة عدد من أهم آليات التفاعل العسكري العملياتي على المستوى العسكري".

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وتابع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض القول، إن اتصالات القيادات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين "تتمتع بقيمة حاسمة"، خاصة خلال فترات التوتر في العلاقات بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي