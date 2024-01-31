ثالث حادث في أقل من عام.. تحطم مقاتلة أمريكية قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تحطم إحدى طائراته المقاتلة من طراز إف-16 في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى نجاة قائدها.

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وقال الجيش في بيان له إن "طائرة من طراز إف-16 فايتينغ فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق بحر الغرب وتحطمت قرابة الساعة 8:41 صباحا (23:41 ت غ) اليوم".

وأضاف البيان أن "الطيار قفز بسلام وتم انتشاله قرابة الساعة 9:30 صباحا وهو واع، وجرى نقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه"، مشيدا بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية خلال عملية الإنقاذ.

وقال الكولونيل ماثيو سي غايتكي، قائد الجناح المقاتل الثامن في سلاح الجو الأمريكي: "نحن ممتنون جدا لقوات الإنقاذ في جمهورية كوريا وجميع زملائنا في الفريق الذين جعلوا عملية الإنقاذ السريعة لطيارنا ممكنة. سنحول تركيزنا الآن للبحث عن الطائرة وانتشالها".

ولفت البيان إلى أنه "لن يتم توفير معلومات حول سبب حالة الطوارئ أثناء التحليق حتى الانتهاء من التحقيقات الشاملة المتعلقة بالسلامة والحوادث".

من جهته، قال خفر السواحل الكوري الجنوبي إن المقاتلة تحطمت بالقرب من جزيرة موكديوك قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

وهذا ثالث حادث تحطم لطائرة أمريكية من طراز إف-16 في كوريا الجنوبية منذ مايو 2023.

فقد سبق أن تحطمت طائرة إف-16 في ديسمبر خلال تدريب روتيني بعد أن تعرضت لما وصفه الجيش الأمريكي أيضا بـ"حالة طوارئ أثناء الطيران"، كما تم إنقاذ الطيار.

وفي مايو العام الماضي، تحطمت طائرة من طراز إف-16 أثناء تدريب روتيني في منطقة زراعية جنوب سيئول، وتمكن الطيار من القفز بسلام من الطائرة.

وتعد واشنطن أهم حليف أمني لكوريا الجنوبية، وتنشر نحو 28500 جندي هناك للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

المصدر: أ ف ب