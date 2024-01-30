"سي إن إن": شي جين بينغ أكد لبايدن عدم نيته التدخل في الانتخابات الأمريكية

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن في قمة نوفمبر أن بكين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأكدت المصادر أن بايدن تطرق للقضية وناقشها "لفترة قصيرة" مع شي جين بينغ.

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وقال أحد مصادر "سي إن إن" الذي لم يذكر اسمه إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث الأسبوع الماضي، مرة أخرى حول هذا الموضوع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعهما في بانكوك.

وأضاف أن وانغ يي أعطى سوليفان نفس الضمانات التي قدمها شي جين بينغ لبايدن قبل عدة أشهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024. وأعلن بايدن في 25 أبريل 2023 أنه سيسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى.

وأعلن سلفه دونالد ترامب أنه سيدخل المعركة الانتخابية في نوفمبر 2022 ويعتبر الآن الأوفر حظا في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

المصدر: تاس