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البرلمان الإيراني: نأمل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا في وقت قريب

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البرلمان الإيراني: نأمل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا في وقت قريب
Legion-Media
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أعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده عن أمله في التوقيع القريب على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران.

وأبلغ زاده النائب الأول لرئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة بمجلس الاتحاد الروسي دميتري فاسيلينكو خلال لقائهما أن اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا في مجال أمن المعلومات واتفاقية إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية تمر حاليا بالمراحل اللازمة للتصديق عليها. كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 17 يناير إنه من المتوقع توقيع اتفاقية جديدة بين روسيا وإيران خلال إحدى اللقاءات بين رئيسي البلدين، والوثيقة الآن في مرحلة الموافقة النهائية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو منتصف الشهر الماضي أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور تطورا جيدا للغاية.

المصدر: تاس

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