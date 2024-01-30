مقتل 22 مدنيا في هجوم على قرية في غرب النيجر

قتل 22 مدنيا الأحد الماضي في هجوم شنه عناصر يعتقد أنهم "جهاديون" على قرية في منطقة تيلابيري غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أكده مصدران محليان الاثنين لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول محلي في تصريح للوكالة "للأسف سقط 22 قتيلا في الهجوم، بعضهم عناصر في ميليشيا للدفاع الذاتي في قرية موتوغاتا". وأكد أحد سكان منطقة قريبة .

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وذكر المسؤول أن المهاجمين وصلوا إلى القرية حوالى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش "على 20 دراجة نارية تحمل كل منها شخصين" و"بدأوا في إطلاق النار، وسقط قتلى على الفور".

هذا ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ يوليو العام الماضي عقب الانقلاب.

وفي 11 يناير الجاري، قتل 3 مدنيين وأصيب عنصرا أمن في هجوم استهدف مركزا للشرطة على مشارف عاصمة النيجر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء النيجر الرسمية.

وفي 17 ديسمبر قال زعيم المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني إن الوضع الأمني "يعود تدريجا إلى طبيعته" بفضل "نجاحات عدة" للجيش في وقف الاضطرابات.

المصدر: أ ف ب