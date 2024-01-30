تقرير: تكاليف المعيشة تهدد مدارس لندن بفقدان آلاف التلاميذ

حذر تقرير جديد من احتمال إغلاق العديد من المدارس في لندن لانخفاض عدد التلاميذ جراء ارتفاع تكاليف المعيشة ورحيل عائلات كثيرة عن المدينة بعد "بريكست" وانخفاض معدل الولادات.

وتوقعت مجموعة "لندن كاونسلز" أنه في السنوات الأربع المقبلة ستفقد العاصمة البريطانية حوالي 8 آلاف تلميذ، معربة عن قلقها إزاء استدامة بعض المؤسسات في مواجهة ذلك.

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وأوضح التقرير أن "هناك العديد من العوامل التي ربما دفعت العائلات إلى مغادرة لندن مثل تأثير جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو حتى الافتقار إلى السكن الميسور الكلفة".

وقالت المجموعة التي تمثل 32 مجلسا تغطي لندن الكبرى، إن انخفاض معدل المواليد بنسبة 17 في المئة في المدينة بين عامي 2012 و2021 هو سبب رئيسي آخر لانخفاض الطلب على مقاعد مدرسية.

ومع اختيار عدد متزايد من الأشخاص عدم تنشئة أسرة في العاصمة، انخفض معدل المواليد في لندن.

كما كشف التقرير أنه من غير المرجح أن يتغير الوضع، محذرا في السياق من أن هذا التراجع قد يتفاقم ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في عدد التلاميذ واحتمال إغلاق مدارس.

وحذّر التقرير أيضا من أن المدارس التي تمولها الحكومة وفق عدد التلاميذ، ستضطر لاتخاذ "قرارات صعبة" لتحقيق توازن في ميزانياتها.

وأشارت المجموعة إلى أن انخفاض عدد التلاميذ أدى إلى إغلاق العديد من المدارس.

المصدر: أ ف ب