 
مباشر

روسيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا

أخبار العالم

روسيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvk0

أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا يوم الاثنين وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الروسية لمتضرري الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر 2023.

وذكرت السفارة الروسية أن "طائرة وزارة الطوارئ الروسية وصلت في 29 يناير إلى بنغازي بدفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق الشرقية من ليبيا المتضررة من الفيضانات في سبتمبر 2023".

روسيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا

جدير بالذكر أن الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق شرق البلاد تسببت في مقتل وتشريد الآلاف في كارثة إنسانية غير مسبوقة بليبيا.

روسيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا

وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات إنسانية كبيرة للمناطق المنكوبة، وأرسلت فرق إنقاذ ومعدات شاركت في جهود البحث والإنقاذ.

إقرأ المزيد
ليبيا تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا لتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا لتطوير العلاقات الثنائية
إقرأ المزيد
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا