روسيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا

أعلنت السفارة الروسية لدى ليبيا يوم الاثنين وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الروسية لمتضرري الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر 2023.

وذكرت السفارة الروسية أن "طائرة وزارة الطوارئ الروسية وصلت في 29 يناير إلى بنغازي بدفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق الشرقية من ليبيا المتضررة من الفيضانات في سبتمبر 2023".

جدير بالذكر أن الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق شرق البلاد تسببت في مقتل وتشريد الآلاف في كارثة إنسانية غير مسبوقة بليبيا.

وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات إنسانية كبيرة للمناطق المنكوبة، وأرسلت فرق إنقاذ ومعدات شاركت في جهود البحث والإنقاذ.

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المصدر: RT