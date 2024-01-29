روسيا وبيلاروس توافقان على إنشاء شركة إعلامية لدولة الاتحاد

وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، على مرسوم بشأن إنشاء شركة إعلامية تابعة لدولة الاتحاد.

وقال وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادييف للصحفيين متحدثا عن ميزات الشركة: "لدينا أربع وسائل إعلام، صحيفتان أسبوعيتان، مجلة أسبوعية وقناة تلفزيونية.. ما نتحدث عنه اليوم هو إنشاء شركة إعلامية من الصفر، ولكنها ستشمل جميع وسائل الإعلام الأربع الموجودة وذلك من أجل ضمان وجود سياسة واحدة منسقة".

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وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس، تم خلاله اعتماد 15 وثيقة بالمجمل، من بينها "قرار المجلس الأعلى بإنشاء شركة إعلامية للدولة الاتحادية".

ووصل لوكاشينكو إلى بطرسبورغ يوم السبت، حيث شارك مع بوتين في الفعاليات التذكارية بمناسبة الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد. كما شارك الزعيمان يوم الأحد في افتتاح المجمع الشتوي لمحطة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية، وقاما بجولة في استاد SKA ببطرسبورغ وتحدثا مع لاعبي الهوكي. واليوم عقد الرئيسان اجتماعا لمجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية.

وتعد دولة الاتحاد، التي يشار إليها باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس، اتحادا يضم كلا البلدين، ويتبنى سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعريفة جمركية موحدة، ومنظومات طاقة واتصالات ومواصلات موحدة، ودفاع جوي موحد.

المصدر: تاس+RT