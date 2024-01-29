بوتين: استراتيجية التطوير التكنولوجي لدولة الاتحاد حتى عام 2035

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استراتيجية التطوير التكنولوجي لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس) قد تم إعدادها حتى عام 2035.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، حيث تابع الرئيس أن تلك الاستراتيجية تتضمن خطوات محددة لتعزيز السيادة التكنولوجية الشاملة لروسيا وبيلاروس، بما في ذلك إطلاق مشروعات مشتركة كبيرة لإحلال الواردات وإنشاء منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

ووفقا للرئيس، فمن المميز كذلك أن مشروعات التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة الاتحادية للتفرة 2024-2026، المقدم إلى اجتماع مجلس الدولة الأعلى، يهدف إلى زيادة تكثيف التفاعل متعدد الأوجه بما في ذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمعلومات.

المصدر: تاس