لوكاشينكو يؤكد اهتمام إفريقيا بالعمل مع الشركاء وخاصة روسيا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه قام بالتنسيق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص رحلاته التي أجراها لإفريقيا، مشيرا إلى اهتمامهم هناك بالعمل مع الشركاء وخاصة مع روسيا.

وقال رئيس بيلاروس: "لقد ناقشنا (خلال الزيارة إلى روسيا التي تجري هذه الأيام) المشاكل الاقتصادية، والعمل في القارة الآسيوية، وفي إفريقيا".

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وأضاف لوكاشينكو: يعرف فلاديمير فلاديميروفيتش أننا قمنا مع بعضنا بتنسيق رحلاتي إلى إفريقيا.

وقال: "لقد تحدثت مع رؤساء (الدول الإفريقية التي زرتها): إنهم ينتظروننا بالفعل هناك، وعلى رأسهم روسيا بقدراتها الهائلة. إفريقيا تنتظر روسيا، وهي تعلم كيف كان الوضع في الحقبة السوفيتية".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الإفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة.

وأشار إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية ولاسيما في إفريقيا.

وأكد السفير الروسي لدى زيمبابوي نيقولاي كراسيلنيكوف في وقت سابق، أن إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية المجانية لإفريقيا، تؤكد موقف موسكو المسؤول تجاه تطوير العلاقات مع دول القارة.

المصدر: نوفوستي + وكالات