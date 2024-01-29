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بوتين خلف عجلة القيادة يقود ضيفه لوكاشينكو حول ستريلنا

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بوتين خلف عجلة القيادة يقود ضيفه لوكاشينكو حول ستريلنا
Sputnik Pavel Bedniakov
اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد برئاسة بوتين ولوكاشينوك (29 يناير 2024)
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نشرت إحدى قنوات تطبيق "تليغرام" صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبصحبته الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بينما يخرجان من السيارة.

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وذكرت القناة أن بوتين يقود بنفسه السيارة التي كان ينتقل فيها مع لوكاشينكو حول قرية ستريلنا القريبة من مدينة بطرسبورغ حيث يستضيف الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي. وتابعت القناة: "على مدى ثلاثة أيام كان بوتين ولوكاشينكو يتجولان على هذا النحو، بوتين يقود السيارة، ولوكاشينكو في مقعد الراكب الأمامي"، ونشرت صورة الزعيمين بينما يخرجان من السيارة.

وقد وصل لوكاشينكو إلى بطرسبورغ يوم السبت، حيث شارك مع بوتين في الفعاليات التذكارية بمناسبة الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد. كما شارك الزعيمان يوم الأحد في افتتاح المجمع الشتوي لمحطة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية، وقاما بجولة في استاد SKA ببطرسبورغ وتحدثا مع لاعبي الهوكي. واليوم يبدأ بوتين ولوكاشينكو اجتماعا ثنائيا تحول إلى غداء عمل، فيما يعقد الرئيسان اجتماعا لمجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية.

المصدر: تليغرام

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