حظر استخدام تطبيق "تلغرام" على حواسيب موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أنه من غير المسموح لمحللي الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدام تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" على حواسيبهم الشخصية.

وبحسب "بلومبرغ" فإن هذا التطبيق قد يحظى باهتمام متزايد لدى الخبراء في الشأن الروسي بسبب المنشورات التي يعرضها المدونون العسكريون الروس.

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كما يحظر أيضا على المحللين الأمريكيين المذكورين إحضار الأجهزة الشخصية إلى مكان العمل. وعندما يريدون الوصول إلى "تلغرام"، عليهم مغادرة مجمع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

كما تم توجيه تحذيرات من بعض أدوات جمع المعلومات والتي تؤثر سلبا على قدرات الاستخبارات المفتوحة المصدر OSINT.

وبحسب "بلومبرغ"، سعى مجتمع الاستخبارات الأمريكي مؤخرا إلى تعزيز عمله في تحليل المصادر المفتوحة.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يتم تطوير استراتيجية وطنية لـ OSINT والتي ستركز على التنسيق وجمع البيانات وتطوير الأدوات لتحسين النهج المتبع في هذا النوع من العمل الاستخباراتي، وسيتم تنفيذ هذه الخطة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: نوفوستي