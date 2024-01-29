سياسي ياباني يخالف الآداب ويتحدث عن "جمال" وزيرة خارجية بلاده و"يخطئ" في اسمها

وصف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم باليابان تارو آسو، وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا بأنها "نجم جديد" وكان يخلط في لفظ اسمها في انتهاك غير مقبول لمعايير الآداب العامة.

من جهتها، نقلت صحيفة "أساهي" المحلية وصف آسو لوزيرة خارجية البلاد وأطلق عليها لقب "العمة" وقال عنها إنها "ليست سيدة جميلة إلى حد ما".

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وفي حديث له في مقاطعة فوكوكا، وصف السياسي آسو، الوزيرة كاميكاوا بأنها "نجمة جديدة" نظرا للمستوى العالي لها في اللغة الإنجليزية، الأمر الذي أتاح لها التفاوض بصورة مستقلة مع الشركاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن دون اللجوء إلى أي مساعدة من الدبلوماسيين.

ونقلت الصحيفة عن آسو قوله: "لا أستطيع أن أقول إنها جميلة جدا، لكنها تتحدث بجرأة – وتتكلم الإنجليزية، دون اللجوء إلى مساعدة الدبلوماسيين. لقد رتبت بنفسها اجتماعات مع أولئك الذين تحتاج لمقابلتهم".

وأضاف آسو: "نظرنا إليها وفكرنا: "العمة تقدم وتعطي!".

يشار إلى أن آسو كان في نفس الوقت، يخلط باستمرار في لفظ اسم وزيرة الخارجية، وهو ما يعتبر في اليابان انتهاكا غير مقبول للآداب العامة، ويطلق عليها اسم كاميمورا، كما ذكر - بشكل غير معقول - أنه من قبلها لم تشغل امرأة أبدا منصب وزير الخارجية في اليابان.

بينما شغلت هذا المنصب سابقا بنات رؤساء الوزراء كاكوي تاناكا، ماكيكو تاناكا، وكذلك يوريكو كاواجوتشي.

الجدير بالذكر أن تارو آسو معروف بتصريحاته الاستفزازية وافتقاره إلى الدراية والمعرفة الأساسية بالأمور.

وفي هذا الخصوص، كثيرا ما كان يرتكب أخطاء عند قراءة الحروف، وهو ما لم يمنعه من أن يصبح وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء في السابق.

المصدر: نوفوستي