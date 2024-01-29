مصر تدين الهجوم على كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول وتعزي حكومة وشعب تركيا

دانت القاهرة الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية بإسطنبول التركية، وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية التعازي لحكومة وشعب دولة تركيا وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس": "ندين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة إسطنبول التركية".

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وأضاف: "خالص التعازي لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة، وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا القبض على المهاجمين اللّذين نفذا الهجوم على كنيسة سانتا ماريا بحي ساريير في اسطنبول، وأدى لمقتل مواطن تركي.

وقد تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي أيضا الهجوم المسلح الذي استهدف الكنيسة خلال مراسم القداس، وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

من حهته، أعرب البابا فرنسيس عن دعمه للمؤمنين في الكنيسة المستهدفة، قائلا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه يقف "إلى جانب جماعة كنيسة سانتا ماريا درابيريس في اسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى".