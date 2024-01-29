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إصابة شرطي في حادث اصطدام سيارة بنقطة حراسة للسفارة الروسية في سيئول

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إصابة شرطي في حادث اصطدام سيارة بنقطة حراسة للسفارة الروسية في سيئول
Globallookpress
سيئول
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أفاد مسؤولون اليوم الاثنين بأن سيارة رباعية الدفع صدمت موقعا للحراسة أمام السفارة الروسية في وسط سيئول، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة بجراح خطيرة.

وقع الحادث قرابة الساعة العاشرة مساء الأحد، وقال المسؤولون إن الضابط نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في رقبته وكتفيه.

وذكر المسؤولون أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول، وتبحث الشرطة في السبب الدقيق للحادث.

وأكدت السفارة الروسية لوكالة "نوفوستي" أن الحادث لم يؤثر على عمل البعثة الدبلوماسية بأي شكل من الأشكال ولم يهدد حياة وصحة موظفيها.

المصدر: "يونهاب" + "نوفوستي"

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