لافرنتييف: روسيا تعتزم عقد قمة للتسوية السورية بصيغة "أستانا" على أراضيها

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن موسكو ستعقد القمة المقبلة للتسوية السورية بصيغة "أستانا" (موسكو وأنقرة وطهران) على أراضيها.

وقال لافرينتيف في مقابلة مع وكالة "تاس": "روسيا ستكون الدولة المضيفة للقمة المقبلة، لذا ينبغي تخصيص الوقت لعقدها".

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وأضاف: "قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022. وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء. وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلا سريعا على أعلى مستوى".

وأشار لافرينتييف إلى أن كل شيء سيعتمد على برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "الجدول الزمني ضيق للغاية، والرئيس يشارك في العديد من الفعاليات. في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على ثلاث ساعات في جدول الرئيس الروسي، ناهيك عن حقيقة أنه يتعين علينا ربط كل هذا برئيسي إيران وتركيا".

المصدر: تاس