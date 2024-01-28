قتيلان في اصطدام طائرة بسيارة في بلجيكا (صور + فيديو)

لقي شخصان مصرعيهما الأحد في اصطدام سيارة بطائرة صغيرة كانت تحاول الهبوط في مطار شرق بلجيكا وسط رياح عاتية.

وقال قائد الشرطة المحلية جان ميشال لوجون في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن الطائرة اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب طريق بالقرب من المطار في سبا، وإن النيران اشتعلت فيهما.

وأضاف "للأسف سقطت ضحيتان في الطائرة"، مرجّحا أن تكون الواقعة "محاولة هبوط باءت بالفشل".

وأوضح قائد الشرطة المحلية أن قائد الطائرة ألماني الجنسية وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جنسية الراكب معه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سائق السيارة خرج منها لتدخين سيجارة، وهو ما أنقذ حياته على الأرجح.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام سحابة كثيفة من الدخان الأسود بالقرب من الطريق وهيكل السيارة المتفحمة، فضلا عن سيارات لأجهزة الطوارئ تغلق الطرق.

المصدر: أ ف ب