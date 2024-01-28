لماذا ترفض النيجر قطع العلاقات مع روسيا؟.. خبير مصري يوضح

اعتبر المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون الإفريقية والدولية يسري عبيد فى حديث لـ RT ، أن النيجر ودولا إفريقية أخرى تثمن الدعم الذي تقدمه روسيا كونها لا تتدخل في شؤونها الداخلية.

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وقال عبيد: "أعتقد أن استقرار النيجر خلال الفترة الماضية بفضل الدعم الروسي أعطى المجلس العسكري القوة والسيطرة على البلاد مما أفشل الخطط الغربية، خاصة فرنسا والدول المتحالفة معها من مجموعة غرب إفريقيا "ايكواس" للقيام بعمل عسكري ضد النيجر والإطاحة بالمجلس العسكري".

وأشار إلى أن هذا الموقف من رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني ياتي بعد الزيارة التى قام بها رئيس وزراء النيجر علي لامين زين لموسكو خلال الأسبوع الماضي والمحادثات مع المسؤولين الروس لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار المحلل أيضا إلى أن وجود عناصر أمنية روسية في إفريقيا تعتبر مهمتها الأولى دعم الحكومات الجديدة فى إفريقيا ضد التدخل الغربي لإسقاطها، و"رأينا ما حدث لبوركينا فاسو من محاولة انقلاب فاشلة ضد الجنرال تراوري".

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وحسب المحلل المصري، فإن هذه الدول "تحاول الآن بناء تحالفات جديدة وفقا لمصالحها الوطنية وحفظ مقدراتها بديلا عن التحالفات السابقة مع الغرب الذي كان ينهب ثرواتها. ورأينا ما كانت تحصل عليه فرنسا من ثروات النيجر، والتعامل معها من منطلق السيد والعبيد".

وأوضح المحلل أنه "بالتالي تتعامل النيجر مع موسكو من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وأي تواجد روسي هو بناء على طلب من الحكومة وليس إجباريا".

يذكر أن روسيا أعربت عن رفضها التدخل الخارجي في النيجر في الصيف الماضي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، محذرة من تكرار السيناريو الليبي في النيجر.

المصدر: RT