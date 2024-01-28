روما تدين الهجوم على الكنيسة الإيطالية في إسطنبول وأردوغان يعد بالقبض على منفذيه

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بتعازيه لعائلة ضحية الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، مؤكدا أن السلطات قد اتخذت "التدابير اللازمة" للقبض على منفذَي الهجوم.

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ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله في اتصال بمسؤولين محليين وبكاهن الكنيسة، إنه "يتم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن "إدانته الشديدة" للهجوم الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول.

وأكد تاياني عبر منصة "إكس" أنه يتابع "الوضع مع السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول"، معربا عن "يقينه بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين".

وأعرب البابا فرنسيس عن دعمه للمؤمنين في الكنيسة المستهدفة، قائلا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه يقف "إلى جانب جماعة كنيسة سانتا ماريا درابيريس في اسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى".

وشن مسلحان هجوما على الكنيسة خلال مراسم دينية الأحد، ما أدى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

المصدر: أ ف ب