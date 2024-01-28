دبلوماسي صيني في بيونغ يانغ.. تأكيد على التعاون في كل القضايا والوضع شمال شرق آسيا

اتفق الجانبان الصيني والكوري الشمالي على مواصلة تعزيز التعاون التكتيكي ومواكبة بعضهما البعض للدفاع عن المصالح الأساسية المشتركة، بحسب بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي، مع نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ الذي زار كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضية.

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وتصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين، وأشارت الوكالة الكورية إلى أن المحادثات جرت في "أجواء ودية ورفاقية" وحضر الاجتماع السفير الصيني لدى بيونغ يانغ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عودة تشوي من زيارتها إلى روسيا مؤخرا والتي التقت خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرها الروسي سيرغي لافروف، في استعراض لتعميق العلاقات الثنائية.

ويسعى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى تعزيز التضامن مع الصين وروسيا في مواجهة تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتعد الصين الحليف التقليدي والداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية.

وينظر إلى زيارة سون إلى بيونغ يانغ على أنها زيارة متبادلة بعد أن زار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ-هو، الصين الشهر الماضي.

وجاء في اجتماع الجمعة تأكيد الجانبين مجددا على أهمية التعاون بين المجالين الدبلوماسيين في البلدين في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع في شمال شرق آسيا.

المصدر: يونهاب