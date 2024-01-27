أكد السياسي البريطاني وزعيم حزب التراث ديفيد كورتن في منشور على منصة "إكس" أن صورة روسيا كعدو لبريطانيا ليست صحيحة.

وقال كورتن تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "جي بي نيوز" بأن البريطانيين يجب أن يستعدوا للحرب مع روسيا في السنوات الـ6 المقبلة: "يا له من هراء. روسيا ليست عدوتنا".

ودعا رئيس الأركان للقوات البريطانية، باتريك ساندرز في وقت سابق المواطنين إلى الاستعداد للخدمة العسكرية في حالة نشوب صراع مسلح مع روسيا.

وأعلن السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، إنه يأمل من السلطات البريطانية التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين.

المصدر: نوفوستي