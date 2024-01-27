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ردا على دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.. زعيم حزب بريطاني يعلق بـ5 كلمات مرفقة بالعلم الروسي

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ردا على دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.. زعيم حزب بريطاني يعلق بـ5 كلمات مرفقة بالعلم الروسي
Sputnik
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أكد السياسي البريطاني وزعيم حزب التراث ديفيد كورتن في منشور على منصة "إكس" أن صورة روسيا كعدو لبريطانيا ليست صحيحة.

وقال كورتن تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "جي بي نيوز" بأن البريطانيين يجب أن يستعدوا للحرب مع روسيا في السنوات الـ6 المقبلة: "يا له من هراء. روسيا ليست عدوتنا".

ردا على دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.. زعيم حزب بريطاني يعلق بـ5 كلمات مرفقة بالعلم الروسي

ودعا رئيس الأركان للقوات البريطانية، باتريك ساندرز في وقت سابق المواطنين إلى الاستعداد للخدمة العسكرية في حالة نشوب صراع مسلح مع روسيا.

وأعلن السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، إنه يأمل من السلطات البريطانية التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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