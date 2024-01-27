مظاهرات حاشدة بمدينة دوسلدورف الألمانية لنصرة الديموقراطية ضد اليمين المتطرف (فيديو + صور)  

ذكرت شرطة مدينة دوسلدورف الألمانية أن نحو 100 ألف شخص تظاهروا ضد اليمين المتطرف وحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض في المدينة.

وأوضحت شرطة المدينة في بيان: "قدر عدد الأشخاص المتظاهرين بحوالي 100 ألف شخص، وكانت هناك انتهاكات لقانون التجمعات بما في ذلك استخدام الألعاب النارية".

وأشارت سلطات الولاية إلى حدوث اضطرابات كبيرة في الطرقات مما أثر على وسائل النقل العام والخاص.

Auch nach 2 Stunden kommen weiterhin Menschen von der überfüllten Brücke - Die Rede ist von mehr als 100.000 Menschen. #Düsseldorfpic.twitter.com/1zGGX8386R — Dario Schramm (@darioschramm) January 27, 2024

وأكد قائد شرطة دوسلدورف أن "المظاهرة كانت هادئة وسلمية، كما نظمت مسيرات في عدد من المدن الألمانية الأخرى".

وشهدت ألمانيا تظاهرات جديدة شارك فيها عشرات الآلاف تنديدا بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن "حوالي 20 ألف مشارك في المظاهرة سجل في مدينة آخن، و25 ألفا في أوسنابروك، و11.5 ألفا في كييل وغيرها".

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كما أكدت أن "وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، شارك في الاحتجاج بمدينة أوسنابروك، الواقعة في ولاية ساكسونيا شمال ألمانيا، كما خاطب المواطنين المجتمعين، ودعاهم إلى الدفاع عن الديمقراطية، وشدد على أن الديمقراطية لم تدمرها قوى أعدائها، بل بسبب ضعف مؤيديها".

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المصدر: نوفوستي