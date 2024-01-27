انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي "إعصار - 2" (صور)

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي " إعصار-2" ويستمر على مدار عدة أيام في ميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة المصرية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن التدريبات ستجري بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين .

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم