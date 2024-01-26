وسائل إعلام أوكرانية: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليلة الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.

وأوضحت القناة التلفزيونية العامة: "وقعت انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفوغراد".

وكتبت القناة على "تلغرام": "سماع أصوات عدة انفجارات في كروبيفنيتسكي". كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة كيروفوغراد وبولتافا وتشيركاسي في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها المسلحة على مواقع جديدة في مختلف محاور القتال، والقضاء على 740 عسكريا عند محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

المصدر: نوفوستي