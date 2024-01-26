ترامب يغادر قاعة المحكمة فجأة خلال قضية تشهير

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاعة المحكمة فجأة خلال مرافعات ختامية في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الجمعة.

وغادر الرئيس الأمريكي السابق في الوقت الذي حثت محامية كاتبة تطالب ترامب بملايين الدولارات من التعويض عن أضرار بسبب "التشهير"، هيئة المحلفين أن ترسل إليه رسالة لوقف الإساءة لموكلتها.

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وقاطع القاضي لويس إيه كابلان المرافعة الختامية التي كانت المحامية روبرتا كابلان تقدمها بالنيابة عن الكاتبة إي جين كارول، لتسجيل ملحوظة قيام ترامب وخروجه من قاعة المحكمة.

وحدث ذلك بعد وقت قصير من بدء المرافعة الختامية وبعد دقائق من تهديد القاضي بإرسال محامية ترامب، ألينا هابا، إلى الحبس لاستمرارها في الحديث رغم أن القاضي أخبرها بانتهاء الوقت المخصص لها.

وقال القاضي لهابا: "أنت على وشك قضاء بعض الوقت في الحبس.. الآن اجلسي".

وبدا ترامب مضطربا طوال فترة الصباح، وهز رأسه بعنف خلال المرافعات الختامية للمحامية كابلان، وخرج مباشرة بعد أن قالت المحامية "حاول دونالد ترامب تطبيع سلوك غير طبيعي".

وجاءت المرافعات الختامية ضمن قضية التشهير ضد ترامب بعد يوم من مغادرته قاعة المحكمة غاضبا لعدم منحه الفرصة للرد على اتهامات وجهتها إليه كارول.

وسيتوصل المحلفون التسعة لقرار بعد المداولة في وقت لاحق من اليوم بشأن ما إذا كانت كارول تستحق أكثر من 5 ملايين دولار كتعويض حكم لصالحها في محاكمة منفصلة العام الماضي.

المصدر: أ ب