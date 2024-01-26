لافرنتيف: الاتصالات الأمنية الرباعية بين روسيا وسوريا وتركيا وإيران مستمرة

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف وجود اتصالات رباعية بين الأجهزة الأمنية لروسيا وسوريا وتركيا وإيران مستبعدا إجراءها على مستوى وزراء الدفاع حاليا.

وقال لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

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وأكد لافرينتيف ردا على سؤال: "نعم، إنها مستمرة".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

وفي سياق متصل، أعلن لافرينتيف عن عدم إحراز تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية.

وأردف: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

واختتم المبعوث الخاص للرئيس الروسي: "لكنني أعتقد أن هذه القضية يمكن حلها".

المصدر: RT