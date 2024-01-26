اتهام كاردينال نافذ في كندا بارتكاب اعتداءات جنسية

يواجه الكاردينال الكندي النافذ جيرالد سيبريان لاكروا اتهامات باعتداءات جنسية في بلاده، في إطار تحرك جماعي يستهدف أكثر من مئة عضو في أبرشية كيبيك، بحسب وثائق قضائية.

وتتهم امرأة رئيس أساقفة كيبيك منذ العام 2011 والكاردينال منذ 2014 البالغ حاليا 66 عاما، بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرا.

ولاكروا مستشار مقرب من البابا فرنسيس.

وقال محامي الضحايا آلان أرسونولت إن اعتداءات المتهم لاكروا هي حالات ملامسة حدثت في عامي 1987 و1988.

ويجمع التحرك الجماعي الذي بدأ في العام 2022، شهادات 147 شخصا يقولون إنهم "تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل أكثر من مئة رجل دين أو موظف في الأبرشية، وكان لبعضهم ضحايا عدة وبعضهم من كبار رجال الدين في كيبيك"، بحسب بيان للمحامين.

ولاقى هذا التحرك الجماعي الذي بدأ في أغسطس 2022 صدى عندما اتهم الكاردينال مارك أويليه أيضا بارتكاب اعتداءات جنسية.

ونفى أويليه هذه الاتهامات على الدوام معتبرا أنها "تشهيرية"، ثم استقال في يناير 2023 بسبب سنه.

المصدر: "أ ف ب"