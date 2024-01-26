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قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات إنسانية مشتركة إلى غزة

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قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات إنسانية مشتركة إلى غزة
(وكالة الأنباء القطرية)
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أشرفت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الدوحة، على إرسال مساعدات مشتركة إلى قطاع غزة.

وقالت الوزيرة القطرية إن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

وأرسلت قطر وبريطانيا أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة، في إطار التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.

وبلغت الشحنة الأولى من المساعدات المشتركة 29 طنا، والتي وصلت في وقت لاحق إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وتتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء.

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وتأتي شحنة المساعدات الإنسانية المشتركة إلى قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع ورغبة من البلدين في العمل لزيادة وتيرة المساعدات التي تصل القطاع.

هذا وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية.

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ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ111، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT

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