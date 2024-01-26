قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات إنسانية مشتركة إلى غزة

أشرفت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الدوحة، على إرسال مساعدات مشتركة إلى قطاع غزة.

وقالت الوزيرة القطرية إن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

وأرسلت قطر وبريطانيا أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة، في إطار التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.

دولة قطر والمملكة المتحدة ترسلان أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة



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وبلغت الشحنة الأولى من المساعدات المشتركة 29 طنا، والتي وصلت في وقت لاحق إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وتتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء.

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وتأتي شحنة المساعدات الإنسانية المشتركة إلى قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع ورغبة من البلدين في العمل لزيادة وتيرة المساعدات التي تصل القطاع.

دولة قطر تؤكد أن قطاع غزة موضع أكبر كارثة إنسانية في العالم



🔗لقراءة المزيد: https://t.co/7AcXe5p7pb#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/G1TvJUDUR0 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 25, 2024

هذا وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية.

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ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ111، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT