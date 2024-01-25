غروسي يزور محطة زابوروجيه الذرية وكييف وروسيا قريبا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أنه سيزور أوكرانيا وروسيا قريبا، بما في ذلك محطة زابوروجيه الذرية.

وقال غروسي للصحفيين في نيويورك، يوم الخميس: "أخطط للعودة إلى زابوروجيه، وسأزورها خلال الأيام الـ 10 القادمة تقريبا، وسأزور كذلك كييف وروسيا".

وأضاف غروسي أنه يعتزم عقد لقاء مع مسؤولين في مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية التي تدير محطة زابوروجيه خلال زيارته للمحطة.

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وأشار إلى أنه سيشرف على عملية تبديل كوادر الوكالة الدولية في محطة زابوروجيه، والتي ستكون الـ 16 من نوعها، موضحا أنه سيتوجه إلى المحطة برفقة فريق من الخبراء.

وتابع: "والأهم أنني سأتواصل مع الإدارة الروسية للمحطة وسأطلع على كيفية تعامل الطاقم مع قضية تزويد المحطة بالماء".

وأدلى غروسي بتصريحاته في أعقاب إيجاز لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن روسيا سيطرت على محطة زابوروجيه خلال العملية العسكرية في أوكرانيا في مارس 2022.

المصدر: تاس