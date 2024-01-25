ألمانيا.. ثلاثيني يقتل والده المسن وزوجته وابنه ثم ينتحر

أفادت الشرطة يوم الخميس بأن جريمة عنف عائلي في بلدة مونتاباور غربي البلاد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل.

وذكر ممثلو الادعاء أن رجلا (37 عاما) قتل والده (68 عاما) وزوجته (39 عاما) وابنهما (3 أعوام) خلال حالة من الهيجان.

وعثرت الشرطة على الجثث بعد دخول مبنى سكني في البلدة، كما عثرت على الجاني يعاني من إصابات خطرة.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أنه ووفقا للمعلومات الحالية، قد تكون الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية، موضحين أن الجاني والضحايا يقيمون في المنزل نفسه.

وبحسب مكتب ممثل الادعاء العام المحلي، أطلق الجاني المشتبه به النار على رأسه وتم إعلان وفاته دماغيا في مستشفى محلي.

المصدر: د ب أ