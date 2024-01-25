السويد ترحب بمصادقة تركيا على انضمامها إلى الناتو

رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمصادقة تركيا على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وكتب كريسترسون في حسابه على موقع "إكس"، يوم الخميس: "نرحب بمصادقة تركيا على طلب السويد للحصول على عضوية الناتو. والآن وصلنا إلى النقطة الحاسمة في طريقنا إلى العضوية الكاملة في الناتو".

بدوره، أشار وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في منشور على "إكس"، الخميس، إلى أن "توقيع الرئيس أردوغان يعني إتمام اتخاذ القرارات في تركيا. وبعد ذلك تبقى فقط مصادقة هنغاريا على القرار حتى تستطيع السويد أن تصبح عضوا في الناتو".

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يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع يوم الخميس على القانون حول إبرام تركيا بروتوكول انضمام السويد لحلف الناتو، الذي صادق عليه البرلمان التركي يوم الثلاثاء.

وقدمت السويد طلب الانضمام إلى الناتو في مايو 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت تركيا واحدة من الدولتين اللتين أخرتا انضمام السويد إلى الحلف، حيث طرحت أنقرة عددا من الشروط قبل المصادقة على القرار. وبعد مصادقة تركيا، تبقى هنغاريا العضو الأخير في الناتو الذي لم يصادق على انضمام السويد بعد.

المصدر: تاس