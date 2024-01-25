"مايكروسوفت" تشطب 1900 وظيفة وتسرّح 22 ألف عامل

تعتزم "مايكروسوفت كورب" شطب 1900 وظيفة في مختلف قطاعات ألعاب الفيديو بما في ذلك شركة "أكتيفيجن بيلزارد" التي استحوذت عليها العام الماضي مقابل 69 مليار دولار.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني للعاملين قالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء إنها اطلعت عليها، قال رئيس قطاع الألعاب في "مايكروسوفت" فيل سبنسر، إن عدد الوظائف التي تقرر شطبها يعادل نحو 8% من إجمالي عدد العاملين في القطاع، مشيرا إلى أنه يبلغ نحو 22 ألف عامل.

وكتب سبنسر: "معا نضع الأولويات، ونحدد المجالات المكررة، ونتأكد من أننا نسعى وراء أفضل فرص للنمو".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه شركة "بيلزارد إنترتينمنت" تغييرا كبيرا في إطار خطة شطب الوظائف، وقد ألغت اللعبة المسماة "أوديسي".

ويأتي ذلك في حين وصلت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت كورب" يوم الثلاثاء إلى 3 تريليونات دولار، في أحدث نموذج على مدى التفاؤل بين المستثمرين بأداء الشركة العملاقة المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن سهم "مايكروسوفت" ارتفع بنسبة 1.3% إلى 403.95 دولار لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتعزز هذه الزيادة مكانة "مايكروسوفت" بصفتها واحدة من كبرى الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم.

المصدر: د ب أ