قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إن الولايات المتحدة بدأت بوضع استراتيجية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود.

قال الدبلوماسي الأمريكي، خلال لقاء نظمه صندوق مارشال الألماني: في المستقبل، سيتعين علينا العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة لتعزيز استراتيجيتنا في البحر الأسود".

ووفقا له، يطالب المشرعون الأمريكيون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم "استراتيجية أكثر تركيزا في هذه المنطقة.

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وقال أوبراين: "لقد بدأنا هذه العملية بالفعل. في هذا الأسبوع، عقدت اجتماعات لمناقشة تعزيز الاستراتيجية في المستقبل مع تركيا والدول الساحلية الأخرى. وسنعمل على ذلك.

وفي نهاية ديسمبر 2023، وقع بايدن على مشروع ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2024 (التي بدأت في 1 أكتوبر 2023).

من جهته أمر الكونغرس السلطة التنفيذية الأمريكية بوضع استراتيجية لمنطقة البحر الأسود، بحيث تكون هادفة لزيادة المساعدة الأمنية لشركاء الولايات المتحدة.

يذكر أن صندوق مارشال الألماني مصنف كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا.

المصدر: تاس