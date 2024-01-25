 
مباشر

تركيا: استمرار الحرب في غزة يهدد بانتشار الصراعات في العالم

أخبار العالم

تركيا: استمرار الحرب في غزة يهدد بانتشار الصراعات في العالم
Globallookpress Xinhua
جنود إسرائيليون في قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wur9

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن استمرار العملية الإسرائيلية في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراعات في العالم.

وقال المجلس في ختام اجتماعه الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان: "استمرار القتل الجماعي الذي يقوم به الإسرائيليون في غزة سيؤدي إلى تدهور لا يمكن إصلاحه في السلام والأمن والتوازن الهش في المنطقة، فضلا عن انتشار الصراعات".

إقرأ المزيد
مقتل 20 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 بقصف إسرائيلي أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في غزة
مقتل 20 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 بقصف إسرائيلي أثناء انتظار مساعدات بدوار الكويت في غزة

وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة الإصلاح العاجل للنظام الدولي بكل مؤسساته وقواعده، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها غير قادرة على "منع الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة"".

وأشار ممثلو القيادة الإسرائيلية مرارا وتكرارا إلى تصميمهم على مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة "حتى النصر الكامل".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين تدعي أنها "تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا