تركيا: استمرار الحرب في غزة يهدد بانتشار الصراعات في العالم

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن استمرار العملية الإسرائيلية في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراعات في العالم.

وقال المجلس في ختام اجتماعه الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان: "استمرار القتل الجماعي الذي يقوم به الإسرائيليون في غزة سيؤدي إلى تدهور لا يمكن إصلاحه في السلام والأمن والتوازن الهش في المنطقة، فضلا عن انتشار الصراعات".

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وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة الإصلاح العاجل للنظام الدولي بكل مؤسساته وقواعده، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها غير قادرة على "منع الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة"".

وأشار ممثلو القيادة الإسرائيلية مرارا وتكرارا إلى تصميمهم على مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة "حتى النصر الكامل".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين تدعي أنها "تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

المصدر: تاس