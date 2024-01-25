"وول ستريت جورنال": واشنطن حذرت طهران سرا قبل الهجوم الإرهابي في كرمان

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن واشنطن "حذرت إيران سرا" قبل الهجومين الإرهابيين في محافظة كرمان.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الولايات المتحدة نقلت معلومات محددة في الوقت المناسب بما يكفي لإثبات فائدتها لطهران في إحباط الهجوم الذي وقع في 3 يناير أو على الأقل التخفيف من عدد الضحايا".

The U.S. secretly warned Iran that Islamic State was preparing to carry out the terrorist attack early this month that killed more than 80 Iranians, U.S. officials said https://t.co/SXxg0dn6Cohttps://t.co/SXxg0dn6Co — The Wall Street Journal (@WSJ) January 25, 2024

وأضافت الصحيفة: "قال مسؤول أمريكي أنه قبل الهجوم الإرهابي في كرمان، زودت الإدارة الأمريكية إيران بتحذير خاص بوجود تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية، واتبعت الإدارة سياسة واجب التحذير منذ أمد طويل لتنبيه الحكومة من التهديدات المحتملة".

هذا وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في وقت سابق، أنه تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين في كرمان.

وأدى التفجيران حسب آخر الإحصائيات إلى مقتل نحو 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

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يذكر أن التفجيرين الإرهابيين استهدفا يوم 3 يناير الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بهم، فيما أدانت عدة دول الهجوم.

المصدر: RT + صحيفة "وول ستريت جورنال"