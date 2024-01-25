الدفاع الإسبانية لا تؤكد استمرار بقاء قواتها في العراق

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، إن عملية "العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي على الأرجح لن يتم تمديدها.

تعمل الوحدة الإسبانية في العراق، وفق مسارين: الأول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية من خلال عملية "العزم الصلب، والثاني المشاركة في مهمة الناتو في العراق، وهي استكمال للمهمة السابقة.

وأشارت روبلز في كلمة أمام البرلمان: من الممكن التركيز على تقديم المشورة للسلطات العراقية حول كيفية تطوير وتعزيز مؤسساتها الأمنية والدفاعية.

وقالت إن مستقبل عملية "العزم الصلب" أصبح موضع شك. وأضافت روبلز " لدى الحكومة العراقية شكوك جدية، بشأنها ومن المحتمل ألا تستمر هذه المهمة".

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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن المهمات العسكرية ستبقى في العراق طالما أرادت بغداد ذلك.

في عام 2014 تم تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش، عندما احتل التنظيم حوالي ثلث الأراضي العراقية.

وفي عام 2015، بدعم من التحالف، بدأت القوات الحكومية في تحرير المناطق التي استولى عليها المتطرفون.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت بغداد هزيمة التنظيم. ومع ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات ضد التنظيم من وقت لآخر في مناطق متفرقة من البلاد للقضاء على الجيوب السرية.

المصدر: تاس