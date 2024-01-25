 
مباشر

تركيا.. طائرة عسكرية ضخمة تنجو من كارثة محققة فوق المدنيين ووزارة الدفاع تصدر بيانا (فيديو)

أخبار العالم

تركيا.. طائرة عسكرية ضخمة تنجو من كارثة محققة فوق المدنيين ووزارة الدفاع تصدر بيانا (فيديو)
Globallookpress
طائرة عسكرية من طرازC-160 Transall -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuo4

نجت طائرة عسكرية تركية من كارثة محققة ونفذت هبوطا اضطراريا في قيصرية بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.

ونقلت قناة TRT Haber عن بيان وزارة الدفاع التركية أن طائرة من طراز C-160 Transall أقلعت من قيادة قاعدة النقل الجوي الـ12 في قيصرية بغرض التدريب ونفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني أصابها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة وأن الطيارين والطاقم بصحة جيدة.

وذكرت حسابات تركية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الطائرة نفذت هبوطها الاضطراري في محافظة قيصرية وسط البلاد. وظهرت الطائرة في أحد الفيديوهات التي التقطها أحد المارة بسيارته وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا