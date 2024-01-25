تركيا.. طائرة عسكرية ضخمة تنجو من كارثة محققة فوق المدنيين ووزارة الدفاع تصدر بيانا (فيديو)

نجت طائرة عسكرية تركية من كارثة محققة ونفذت هبوطا اضطراريا في قيصرية بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.

ونقلت قناة TRT Haber عن بيان وزارة الدفاع التركية أن طائرة من طراز C-160 Transall أقلعت من قيادة قاعدة النقل الجوي الـ12 في قيصرية بغرض التدريب ونفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني أصابها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة وأن الطيارين والطاقم بصحة جيدة.

Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/b6jCEhhQPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024

وذكرت حسابات تركية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الطائرة نفذت هبوطها الاضطراري في محافظة قيصرية وسط البلاد. وظهرت الطائرة في أحد الفيديوهات التي التقطها أحد المارة بسيارته وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet C-160 Transall askeri nakliye uçağı bugün Kayseri'de acil iniş yaptı. 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından havalanan uçak teknik bir arıza yaşadı, uçak hafif hasar alırken müretteabatın durumu iyi. Uçuş standart eğitimler için planlanmıştı. pic.twitter.com/Ylk3sfAJUy — TAH Savunma (@TAHSAVUNMA) January 25, 2024

المصدر: RT