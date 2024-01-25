الشرطة الكورية الجنوبية: نائبة أصيبت في هجوم بجسم يشبه الحجارة

قالت الشرطة الكورية الجنوبية إن نائبة عن الحزب الحاكم تتلقى العلاج في مستشفى في سيئول بعد تعرضها لهجوم من قبل رجل مجهول ضرب رأسها بجسم يشبه الحجر.

وقال مسؤول بالشرطة في منطقة أبغوجيونغ إنه تم القبض على مشتبه به في مكان الحادث بعد الهجوم الذي استهدف النائب باي هيونجين اليوم الخميس.

لم تكن خطورة إصابة باي واضحة على الفور. قال مسؤول الشرطة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن باي كانت واعية أثناء نقلها إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن حالتها لا تهدد حياتها، نقلا عن مساعديها. لم يتم الرد على المكالمات الواردة إلى مكتب باي على الفور.

يأتي الهجوم بعد أسابيع من قيام رجل بطعن النائب المعارض الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في رقبته في مدينة بوسان الجنوبية.

وقال الرجل للمحققين بعد اعتقاله إنه يريد قتل لي لمنعه من أن يصبح رئيسا في المستقبل. خرج لي من المستشفى بعد ثمانية أيام من العلاج.

المصدر: AP