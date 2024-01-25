"جاءت لتكحلها فأعمتها".. طالبة أمريكية حاولت نفي تهمة "الإبادة الجماعية" عن إسرائيل فزل لسانها

زل لسان طالبة في إحدى الجامعات الأمريكية، معترفة بأن ما يجري في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، قبل أن تستدرك ما قالته وسط صيحات الاستهجان وعلامات الارتباك على وجهها.

وفي اجتماع عقد مؤخرا لمجلس مدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، قالت الطالبة في جامعة فيرمونت، جوزيفينا ليت: أود أن أستغل ما تبقى لدي من وقت لأعبر عن فزعي من حديث البعض عن الهولوكوست.. لا تستغلوا إبادات جماعية أخرى لوصف هذه الإبادة (في غزة)".

"do not use other genocides to describe this one." pic.twitter.com/PCL1Okz1Qw — سماح | 🧚🏾‍♀️support palestinians (@samah_fadil) January 24, 2024

ووسط صيحات الاستجهان أدركت الطالبة زلة اللسان التي وقت بها، وبدأت علامات الارتبك على وجهها وقامت بإغلاق فمها بالورقة التي كانت بيدها.

وردت مديرة الجلسة بالقول: "لن نتسامح مع هذا".

واستكملت الطالبة الكلام بالقول: "أنا شخصيا لا أرى ذلك.. الوضع رهيب جدا جدا جدا.. وأنا أبكي من أجل أشقائي وشقيقاتي الفلسطينيين. لكن أريد أن أقول أنني زرت بولندا، وزرت معسكرات الاعتقال. ولا تقل هذا ما يحصل في غزة والضفة الغربية. لقد كنت في الضفة الغربية وشاهدت القرى العربية هناك. لا تخبرني ماذا هناك، فقد رأيته بأم عيني".

So y’all know about that one clip where a girl named Josefina Leit went to Burlington City council and talked about Palestine genocide?



Well, here is the full clip. Not only did she accidentally acknowledge what happening in Palestine is a genocide, but later she made the claim… pic.twitter.com/rtgemrhspw — Ayman (@GuyWhoConquers) January 24, 2024

المصدر: RT