انفجار عبوة ناسفة قرب أحد المصارف وسط أثينا

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من أحد المصارف في وسط أثينا، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام (إي آر تي).

وانفجرت القنبلة عند الساعة 3.30 فجر اليوم الخميس أمام مدخل أحد المصارف بشارع تريون هيرارشون في منطقة بترالونا.

وقام مجهولون بزرع قنبلة غاز يدوية الصنع، وقاموا بتفجيرها باستخدام فتيل وجهاز تفجير، مما أدى إلى تضرر واجهة المصرف.

وأدى الانفجار أيضا إلى تشكيل حفرة بطول 38 سم وعمق 5 سم. ولحقت أضرار بسيارة كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار، كما تحطمت نوافذ متجر مجاور.

المصدر: وسائل إعلامية يونانية