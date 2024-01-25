زاخاروفا تنصح الصحافية التي قاطعت لافروف بـ"الاستمتاع بالإجابات"

نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مراسلة "بي بي سي" التي قاطعت وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بالتزام الهدوء و"الاستمتاع بالإجابات".

المراسلة البريطانية، سألت الوزير عن الأدلة التي تعتزم روسيا تقديمها لإثبات طرحها عن حادث تحطم طائرة نقل الأسرى الأوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود، ورد لافروف عليها بالتذكير أنه في أبريل 2022، وبعد ثلاثة أيام من مغادرة العسكريين الروس لمدينة بوتشا، عرضت قناة "بي بي سي" التلفزيونية مقطعا عن قتلى زعمت بأن جثثهم مرمية في الشارع الرئيسي بالمدينة.

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وأكد وزير الخارجية الروسي أنه كان يجب على "بي بي سي، باعتبارها مؤلفة هذه المفاجأة، أن تواصل الاهتمام بالكشف عن الحقيقة. ونصح لافروف الصحفية بالاتصال بزملائها الأوكرانيين وطرح الأسئلة عليهم حول طائرة Il-76. وشدد على أن الجانب الأوكراني كان يعلم جيدا أن الطائرة تنقل أسرى عسكريين.

لكن المراسلة البريطانية بدأت بمقاطعة لافروف، وبعد ذلك نصحتها زاخاروفا بالتزام الهدوء و"الاستمتاع بإجابات" الوزير الروسي.

يشار إلى أن سيرغي لافروف عقد مؤتمره الصحفي في الأمم المتحدة في قاعة مكتظة بالصحفيين، بما في ذلك من وسائل الإعلام الغربية، واستمرت الفعالية لأكثر من ساعة.

وكان هذا المؤتمر الصحفي الرابع الذي يعقده لافروف في الأمم المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس