محكمة في كاليفورنيا تطلق سراح شابة قتلت صديقها بأكثر من مائة طعنة

قالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن محكمة في ولاية كاليفورنيا قررت إطلاق سراح شابة قتلت صديقها، بعد أن طعنته أكثر من مائة طعنة، وهي في حالة هوس من تعاطي المخدرات.

وحكمت المحكمة على الفتاة برين سبيكتر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وقضت بوضعها تحت المراقبة مع مائة ساعة من خدمة المجتمع، بعد إدانتها بتهمة القتل غير العمد المرتكب في عام 2018.

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حكم قاضي مقاطعة فينتورا بأن المرأة البالغة من العمر 33 عاما، كانت تحت تأثير الماريجوانا، و"لم تكن قادرة على التحكم في تصرفاتها".

وجاء في حثيثات القضية أن برين سبيكتر طعنت صديقها تشاد أوميليا 108 مرات بسكين لقطع الخبز وجرحت نفسها في حلقها عندما حاولت الشرطة نزع سلاحها.

استند الدفاع إلى إثبات أن الهوس الذي عانت منه الفتاة لم يكن طوعيا، بل نجم عن قيام الشاب بإجبار صديقته على أخذ "نفس" ثاني من سيجارة الماريجوانا، لأنه لم يكن للأول التأثير المطلوب.

في عام 2018، أصبح استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، متاحا بشكل قانوني في ولاية كاليفورنيا، مما يجعلها أكبر الولايات الأمريكية التي تبيح مثل هذه المبيعات.

المصدر: نوفوستي