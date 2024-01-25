القوات الصينية ترافق سفينة أمريكية عبر مضيق تايوان

قال شي يي، المتحدث باسم القيادة القتالية الشرقية للجيش الصيني، إن القوات الصينية رافقت المدمرة الأمريكية USS John Finn أثناء مرورها عبر مضيق تايوان.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن المدمرة الأمريكية المذكورة مرت عبر مضيق تايوان في 24 يناير.

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وأضاف: "قامت منطقة القيادة القتالية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني بتنظيم قوة مسلحة لمرافقة ومراقبة السفينة الحربية الأمريكية على طول طريقها بالكامل وفقا للقانون واللوائح المعتمدة".

وشدد المتحدث الصيني على أن الجيش الأمريكي "قام في الآونة الأخيرة بشكل متكرر بأعمال استفزازية وقوض بشكل خبيث السلام والاستقرار الإقليميين".

ونوه المتحدث بأن الجيش الصيني يحافظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي لحماية السيادة الوطنية والأمن بحزم، فضلا عن الاستقرار الإقليمي.

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.

المصدر: نوفوستي