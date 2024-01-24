وزارة الخارجية الأميركية ليست مخولة إتمام صفقة بيع طائرات إف-16 لأنقرة

قال نائب رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية فيدانت باتيل أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتعهد إتمام صفقة طائرات إف-16 لأنقرة، لأن هذا من صلاحيات الكونغرس.

أشار نائب رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول استعداد وزارة الخارجية لإرسال إشعار إلى الكونغرس تبدي فيه قبولها بمتابعة صفقة بيع طائرات إف-16 إلى تركيا: "لا يمكنني التكهن بهذا الأمر".

ووفقاً للدبلوماسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، صرحا علناً أنهما يدعمان تحديث الأسطول التركي المتشكل من مقاتلات F-16، ويعتبرانه استثمارا في القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

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وأضاف باتيل: للكونغرس دور رئيسي في دراسة مبيعات الأسلحة، وأنا لن أؤكد أو أمضي قدما في الحديث عما سيحدث بشأن مبيعات الأسلحة المقترحة حتى صدور إشعار رسمي من الكونغرس في هذا الصدد.

ويربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقة أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتماد الكونغرس صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أنقرة.

قبل عدة سنوات، طلبت تركيا من الولايات المتحدة 40 مقاتلة من طراز F-16 و80 حزمة من مكونات تحديث الطائرات الموجودة لدى تركيا حاليا.

وكما ذكر وزير الخارجية الأمريكي سابقا، فإن بعض أعضاء الكونغرس يطالبون بربط هذه الصفقة بقبول أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي 23 يناير، وافق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وبذلك تكون المجر هي الدولة الوحيدة في الحلف التي لم يصوت برلمانها بعد على الطلب السويدي.

المصدر: تاس