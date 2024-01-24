واشنطن تتوقع من روسيا وأوكرانيا إجراء تحقيق في حادث طائرة "إيل 76"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأمل في إجراء الجانبين الروسي والأوكراني تحقيقات في حادث تحطم طائرة "إيل 76" الروسية، التي تقول موسكو إنها كانت تنقل أسرى أوكرانيين.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "في الوقت الراهن ليس بوسعي تقديم تأكيد مستقل بهذا الشأن. اطلعت على التقارير، ونحن نأمل في أن تجري الأطراف المعنية تحقيقا في هذه المعلومات لتحديد حقيقة ما حدث".

وأضاف باتيل: "نحن سنؤيد إجراء السلطات الروسية والأوكرانية تحقيقات خاصة بها وتحديد الحقائق، ولكن الآن ليس بوسعي التعليق على هذا الموضوع أو الإدلاء بوجهة نظري".

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وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تعمل على دراسة ملابسات الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء أن طائرة "إيل 76" الروسية أسقطت بصاروخ أوكراني. وأضافت أنه كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود لتنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، إضافة إلى 3 عسكريين روس كانوا يرافقونهم و6 من أفراد الطاقم.

بدوره، لم ينف ولم يؤكد الجانب الأوكراني رسميا استهداف الطائرة. وقال إنه لا يمتلك معلومات حول وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، مع زعمه إلغاء عملية تبادل الأسرى المخطط لها سابقا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادث.