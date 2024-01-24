البيت الأبيض: نعمل على جمع معلومات حول ملابسات استهداف الطائرة الروسية "إيل-76"

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن تعمل على جمع معلومات أكثر حول ملابسات تحطم الطائرة إيل-76 الروسية والتي تم استهدافها فوق مقاطعة بيلغورود.

ووفقا لما صرح به كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، فإن الولايات المتحدة ليس لديها حتى الآن معلومات حول هذا الأمر.

وقال كيربي: "لقد رأينا هذه المنشورات، لكن لا يمكننا تأكيدها. نحن بالطبع نبذل قصارى جهدنا للتوضيح والحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر، لكن حتى الآن ليس لدي ما أضيفه"، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا معلومات كافية للتعليق على هذا الأمر".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تنقل أسرى أوكرانيين لمبادلتهم.

وكان على متن الطائرة 74 شخصا، من بينهم 65 جنديا أوكرانيا، لقوا جميعا حتفهم.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه هجوم إرهابي وأكدت أن كييف كانت على علم بنقل الأسرى من أجل عملية التبادل الذي كان من المقرر أن يتم عند نقطة التفتيش كولوتيلوفكا، وقد هاجمت الطائرة لاتهام موسكو بجريمة القضاء على العسكريين الأوكرانيين.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي طلب اليوم الأربعاء، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.

المصدر: تاس