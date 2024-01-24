قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إلغاء دور روسيا في كفاح بلغاريا من أجل الاستقلال أمر مستحيل، ومحو هذه الحقيقة من تاريخ البلاد هو أحد مظاهر الجهل الشديد.

ولفتت زاخاروفا إلى تصريحات المسؤولين في صوفيا حول "ضرورة محو تلك الحقائق التي يمكن أن "تولد الامتنان تجاه روسيا" من كتب التاريخ المدرسية البلغارية.

وأضافت: "إن إلغاء روسيا في رواية النضال البلغاري من أجل الاستقلال أمر مستحيل، بغض النظر عن مدى رغبة العملاء المؤقتين اليوم في صوفيا في نيل رضا أولياء أمورهم في الخارج من خلال رعاية مصالحهم. وإن ما نشهده هو مظهر من مظاهر الجهل الشديد، الذي يهدد بتقويض الأسس الفكرية للدولة البلغارية".

وتابعت: "لتحقيق ذلك ستحتاج السلطات البلغارية إلى نسيان العديد من الشخصيات الثقافية في بلادها الذين تغنوا بانتصار الأسلحة والفصائل الشعبية البلغارية التي قاتلت ببطولة جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي الشجاع".

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري أيضا في هذه الحالة محو دور الروسيا من ذاكرة الشعب الذي ارتبطت ذكرياته عن التحرر المنتظر طويلا من الحكم الأجنبي ارتباطا وثيقا بروسيا.

واردفت قائلة: "إن مثل هذا التجاهل والازدراء تجاه قضايا التاريخ يشير أيضا إلى أن السلطات البلغارية الحالية لا تحترم مواطنيها أصلا، متسائلة عما إذا كان من الممكن برمجة وعيهم بمساعدة كتيبات بدائية تم إنشاؤها في مراكز الدعاية الأوروبية الأطلسية".

وخلصت زاخاروفا إلى القول:" نحن مقتنعون بأن الشعب البلغاري أكثر حكمة وأقوى بكثير من أولئك الذين يحرمونه اليوم من الحق في التفكير بحرية وموضوعية، وأن الناس قادرون على الاعتراف بموضوعية بالحقائق التاريخية والدفاع عنها كأساس لوجودهم".

المصدر: نوفوستي